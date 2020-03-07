كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 06:59 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور لزوجها الراحل ” حسن مختار ” في ذكرى يوم وفاته .
وكتبت رجاء الجداوي في تعليقها على الصور رسالة بكلمات مؤثرة أعربت بها عن اشتياقها وحبها له وحزنها على رحيله وتوجهت له بالدعاء .
فقالت : ” اربع سنين مروا على فراقنا يا حارس مرمى قلبي .. بس إنت مش بتغيب عني لحظة دايما في قلبي يا حبيبي .. الله يرحمك يارب ” .
وتفاعل المتابعون على الصور بشكل كبير في تعليقاتهم داعيين الله له بالرحمة والمغفرة وللفنانة رجاء الجداوي بالصبر .
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كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي توجه رسالة إلى زوجها في ذكرى يوم وفاته : ” حارس مرمى قلبي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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