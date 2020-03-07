شاهد.. ليلى اسكندر تثير الجدل: “انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية”!

كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 06:59 مساءً - حلّت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر ضيفة على برنامج “سندريلا” الذي يعرض على شاشة “ايه تي في” الكويتية ويقدمه الاعلامي صالح الراشد.

وخلال اللقاء، تحدثت اسكندر للمرة الأولى في شكل أوضح عن اعتناقها الاسلام، وأكدت أنّها فعلت ذلك عن قناعة بعدما قرأت القرآن، وليس بسبب زواجها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان وأضافت أنها اعتنقت الإسلام ولكن دينها الانسانية، حسب تعبيرها.

وعن استعمالها عبارة “لتكن مشيئتك”, بررت ليلى اسكندر ذلك بالقول انه بسبب تربيتها المسيحية رافضة الدخول في نيتها.

أمّا عن حصولها على الجنسية السعودية، فقالت إنّها حصلت على الهوية السعودية وليس الجنسية، لافتة إلى أنّ اسمها أصبح ليلى الغامدي وأنها سعودية الهوى لأنّها مغرمة برجل سعودي وابنها سعودي وتتشرف بالحصول على الجنسية السعودية.