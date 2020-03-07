خاص – مزيج لـ لوكاس صقر في عمل جديد قريبًا

بعد تسجيل وتصوير أغنية “تبقى اذكرني” في رومانيا مع أوركسترا بوخارست، تستكمل فرقة مزيج لـ لوكاس صقر تصوير العمل لليوم الثاني في لبنان.

الأغنية كلمات ألحان وتوزيع لوكاس صقر، غناء ماريان علوان، قيادة الأوركسترا الكس مورارن، والكليب الذي يشارك فيه الكوميدي جاد بو كرم المعروف بـ OHMYJAD في برنامج “لهون وبس”، من اخراج فؤاد صقر.

لوكاس صقر هو عازف بيانو وموزع وملحن. يستخدم عدة أدوات منها: الكمان، الكلارينيت، بوزوق، الساكسفون، الأكورديون، الماندولين التشيلو، الطبول مزدوجة، الطبول، دربكة، الرّق والبيانو.

سبق وأطلت الفرقة في عدة برامج تلفزيونية، فـ “مزيج” لا مثيل لها من خلال الجمع بين الموهبة والفن حيث تنتقل من أغنية إلى أخرى باستخدام كلمة شائعة كتحويل.