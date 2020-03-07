ريان جيلر يتلقى استجابة سريعة بعد اتهام والده بتعنيفه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدخلت الأجهزة السعودية المعنية بأحداث العنف الأسري في أزمة تعنيف نجم السوشال ميديا ريان جيلر، من جانب والده وذلك لإنقاذه مما يحدث له على المستوى الأسري من والده الذي يعامله باحتقار وعدم الإنفاق عليه.

وطالب مركز بلاغات العنف الأسري، في المملكة العربية السعودية، ريان جيلر، بالتواصل معهم، وتضمنت رسالتهم: "أخي العزيز متواجدين لمساعدتك، نأمل منك التواصل معنا...".

ولاقت التغريدة تفاعلا من جانب المغردين السعوديين خاصة أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه ريان جيلر وهو يبكي ويشتكي من والده تم تناقله على نطاق واسع، وتبادل المغردون التغريدة كي تصل إلى ريان جيلر وأثنوا على سرعة التواصل معه، فيما تحدث البعض إليه بسرعة التواصل لو كان صادقا فيما يقوله بمقطع الفيديو.

وكان ريان جيلر قد تسببّ في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فضحه والده بشأن التعامل معه؛ لأنه يقوم بسبه واحتقاره إضافة إلى كرهه له واتهامه بأنه السبب في مرضه، مطالبا الشرطة السعودية بالقبض عليه.

وقال ريان جيلر، في مقطع فيديو بثّه عبر "سناب شات" إن تدخل الشرطة السعودية يأتي من أجل إيجاد حل لوجوده في منزل الوالد، منوها إلى أنه لا ينفق عليه المال، ويشتمه باستمرار ويكرهه دون سبب.

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وأضاف أن والده يتهمه بأنه سبب مرضه ويقوم بطرده من المنزل من وقت لآخر، لافتا إلى أنه يرسل إليه رسائل تحمل الكثير من الأذى، ثم أجهش ريان بالبكاء متمنيا البقاء للعيش برفقة أهله دون تعرضه لإهانات وتساءل: "ما ذنبي؟".

وأوضح أنه في فترة مراهقة ويستطيع أن يستقل في حياته، مبينا: "تعبت أتحمل ولكن الإنسان له طاقة ولكن لا أستطيع".

وأشار إلى أن البعض طالبه بحفظ الأسرار الخاصة بمنزلهم وأن لا يُظهر ضعفه، ولكنه وصل لمرحلة كبيرة من التعب وطالب بحل لوضعه.

وأكد أنه لا يعرف التواصل مع أرقام جهات مسؤولة لحل شأنه، منوها إلى أنه لم يضر والده كي يقوم بالضرر له، مختتما حديثه بأنه لا يريد أي شيء من والده، ومتنازل عن كل حقوقه، ويريد فقط العيش دون إهانة.