فى عيد ميلاد حنان ترك تعرف على أزواجها

القاهرة - لايف ستايل
تحتفل اليوم، السبت 7 مارس، الفنانة حنان ترك، بعيد ميلادها الـ45، حيث ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة، عام 1975، وهي الابنة الوسطى لأب كان يعمل تاجرا، وصاحب مصنع للملابس، ولديها شقيقان هما: حسين وحسام.
تزوجت حنان ترك 5 مرات، الأولى من رجل الأعمال أيمن السويدي لمدة شهر، وانفصلت عنه ليتزوج بعدها من المطربة "ذكرى"، ولكنه انتحر في جريمة أثارت الجدل.
الزوج الثاني لحنان ترك هو خالد خطاب الذي تزوجته حنان لعدة سنوات وأنجبت منه طفلين، ولكنها انفصلت عنه بعد نشوب خلافات بينهما.
أما الزوج الثالث لحنان ترك، فهو المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا، بعدها تزوجت من رجل أعمال سعودي لمدة عام وأنجبت منه محمد.
الزيجة الخامسة والأخيرة لـ حنان ترك هي الأكثر إثارة للجدل، لأنها تزوجت من شخص منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية وهو محمود مالك، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، واعتزلت حنان الفن بعد هذه الزيجة وأنجبت منه مريم.
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