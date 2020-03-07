حنان مطاوع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة حنان مطاوع، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام". وظهرت حنان مطاوع في الصور خلال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بفستان أخضر نيق، وشعر منسدل على كتفيها.



فى أجواء مبهجة اختلط فيها عبق التاريخ مع سحر السينما داخل معبد الأقصر، افتتحت الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بحضور عدد من النجوم والضيوف والوفود من كل الدول الإفريقية وقدمت الحفل الفنانة سناء يوسف والإعلامية منى سلمان اللتان رحبتا بالحضور باللغتين العربية والفرنسية.

شهد حفل الافتتاح، حضور السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، والنجم العالمى جيمى جان لوى والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والمخرجة والممثلة الأفريقية ميمونة نداى عضو لجنة التحكيم والفنان مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم والفنانة زينة والفنان عمرو عبد الجليل وإلهام شاهين والمخرج شريف مندور والمخرج السنغالى موسى توريه ورانيا يوسف وسلوى محمد على وعمرو القاضى ورانيا شاهين والمذيعة بوسى شلبى والمخرج خالد جلال، أسرة الفنان الكبير فريد شوقي، زوجته سهير ترك والفنانة رانيا فريد شوقى والمخرجة عبير فريد شوقى، والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوى محمد على.

قد يهمك أيضا:

مطاوع تؤكد أن أفلام الدورة الحالية من مهرجان القاهرة ثرية

حنان مطاوع تعلن تعاقدها رسميًا على "رحيق زهرة"