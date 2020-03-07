فيديو| فيفي عبده ترقص مع عبير صبري في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الفنانة عبير صبري، فيديو لها وهى ترقص احتفالا بعيد ميلادها، بحضور زوجها.

ونشرت عبير، الفيديو عبر حسابها على"إنستجرام"، وظهر في الفيديو الفنانة فيفي عبده وهى ترقص بجوارها، وأيضا أيمن البياع زوج عبير صبري.

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وحرصت عبير، على تقبيل فيفي بالأحضان، بعد انتهاء رقصهما. وجاء الاحتفال على هامش مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل الأخ الكبير، مع أبطال العمل، في أحد مطاعم الفنانين.

يذكر أن، عبير صبري تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل"دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخوض بطولته يسرا وعبير صبري وحلا شيحة وبيومي فؤاد وجومانا مراد وخالد أنور وخالد سرحان وهنادي مهنى، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.