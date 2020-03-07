عمرو عبدالجليل: لا أمتلك حسابات بـ"السوشيال ميديا".. وحسدوني على عملي مع يوسف شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد اليوم الثاني لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ندوة للفنان عمرو عبدالجليل ضمن برنامج تكريمه، وقدمها رئيس المهرجان السيناريست سيد ، قائلًا "هو تكريم لمهرجان الأقصر لأنه قيمة، سعداء بوجوده معانا".

وقال عمرو "استفدت من كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم، اللي عايز يستفيد حتى من التجارب اللي مكنتش مكتملة، هيستفيد من أي ممثل بيقف معاه وأي حاجة إيجابية".

وعمرو أشار إلى أن فيلم "صرخة نملة" تم طرحه في ظروف غير مناسبة سينمائيًا، وحكى قصة "احنا آسفين يا صلاح": "مكنتش في سيناريو (كلمني شكرا)، مرة كنت عند واحد صاحبي ولقيت خناقة وشتيمة والشتيمة بتتقال بلحن، فجه في دماغي ان الصلح يتقال بنفس طريقة تلحين الشتيمة".

وعن تعاونه مع المخرج الراحل يوسف شاهين "الناس كانت بتحسدني على تعاوني مع يوسف شاهين، وجمهور السينما بالنسبالي واحد فيه حد يستتقلني عادي بتحصل بس اعمل دور فيعجبه ويشوفني بشكل تاني".

Advertisements

وأضاف "أحب أشتغل مع مبدعين شايفيني بعيونهم ووجهة نظرهم، ومكنش ممكن اتخيل نفسي في دور الريس حربي".

عمرو عبدالجليل يواصل حاليا تصوير مسلسل (بت القبايل) ومسلسل (النهاية)، إلى جانب فيلمين، لافتا إلى قيامه بتصوير مشهد واحد فقط من فيلم "حلم سوسن" لتصميم الجرافيك عليه، على أن يستأنف التصوير بعد شهر رمضان المُقبل.

وأكد عمرو أنه لا يحب عادة مشاهدة أعماله، لأنه يركز فيها على أخطائه، ولا يضحك على إيفيهاته، وشدد على عدم امتلاكه لأي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي "كان فيه حد عملي صفحة وقالي نوثقها، وبينزل إيفيهاتي وصوري وكسب من وراها فلوس كتير بسأله عليها قالي ده تعبي ومجهودي".

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة من المهرجان انطلقت أمس بحفل افتتاح أقيم في معبد الأقصر، بحضور نجوم الفن.