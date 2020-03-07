ريهام أيمن لابنها: عيد ميلادك مميز كما أنت

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بمجموعة صور جديدة تجمعها بابنها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلَّقت ريهام على الصور قائلة:"عيد ميلاد سعيد 4 لدينا ولد كبير رمزي، سيكون السابع من مارس إلى الأبد هو اليوم الذي تغيَّرت فيه

حياتي إلى الأبد بأفضل طريقة ممكنة، في اليوم الذي أصبحت فيه أمي وباركت بصغير لم أكن أحلم به إلا ".

وتابعت قائلة"لقد كبرت كثيرًا في العام الماضي لا أستطيع أن أصدق ذلك، وأنا فخورة

جدًّا بك الذي أصبحت عليه، ولم أسأل الله ابنًا أفضل أو أخًا كبيرًا جعلتنا أسعد الآباء على الإطلاق. نحن نحبك كثيرًا، ونأمل أن يكون عيد ميلادك مميزًا كما أنت".



يذكر أن من أحدث أعمال الفنانة ريهام أيمن مسلسل العراف ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ يوسف معاطي، بطولة عادل إمام، حسين فهمي، طلعت زكريا، شيرين، أحمد فلوكس، رشا مهدي.