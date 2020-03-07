وجه القمر دينا فؤاد تشعل السوشيال ميديا برسائل حب لأسرة "الأخ الكبير"

عبَّرت وجه القمر الفنانة دينا فؤاد بكلمات يفوح منها عبق الحب والامتنان والتقدير لفريق العمل الخاص بمسلسل "الأخ الكبير" عن سعادتها بنجاح المسلسل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ولم تكتف بذلك وحسب بل استطاعت أيضًا أن تشعل مواقع التواصل الاجتماعى برسائل الحب التى بعثت بها حول المسلسل حيث بدأت كلامها بقولها "أخيرًا عرفنا مين اللي قتل صفية" واستكملت قائلة:"مسلسل الأخ الكبير من الأعمال اللي فعلاً قريبة من قلبي ودور عبير بالنسبة لي كان دورًا مختلفًا وحبيته بجد"

وأثنت وجه القمر دينا فؤاد على كل من كان لهم الفضل فى نجاح هذا المسلسل ووجهت لهم العديد من

رسائل الحب فى مقدمتهم المنتج تامر مرسي وحسام شوقي والمنتج الفني محمود کمال المؤلف الكبير أحمد عبدالفتاح والمخرج الكبير إسماعيل فاروق ومدير التصوير محمد عزمي ومدير الإنتاج محمد سمير وأحمد عباس .. حيث وجهت لهم جميعها تحية خاصة بقولها "شكراً على مجهودكم الجبار وعلى اهتمامکم بكل صغيرة وكبيرة .

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أما على الجانب الفنى فقد وجهت تحية نابعة من القلب لأسرة التمثيل فى المسلسل للفنان المبدع محمد رجب راندا البحيري وجني محمد ومحمد عزَّ وعزوز عادل ومحمود حجازي، محسن منصور، إيهاب فهمي، أحمد حلاوۃ،

محسن منصور، أحمد إمام .. واختتمت كلامها "وطبعاً تشرفنا بوجود الفنان الكبير نقيبنا وحبيبنا دكتور أشرف زكي.



ولفتت وجه القمر دينا فؤاد الانتباه إلى مسألة فى غاية الأهمية وهى أنه بدون حالة الحب التى كانت سائدة بين الجميع ما كان المسلسل حققَّ كل هذا النجاح حيث قالت "شكرًا لكل اللي شارك بمنتهى الحب والإخلاص في العمل ده عشان يحقق النجاح الكبير ده ويطلع تریند طول فترة عرضه وجمهوري المحترم اللي دایمًا بسعی عشان أقدم له أعمال تلیق بيه، شكرًا ليكم وعلى دعمكم وحبكم لیا حقيقي إنتوا مش بس جمهور إنتوا أهل وسند"



وعن الجديد فى المرحلة المقبلة فى مشوارها الفنى قالت "وجه القمر" دينا فؤاد انتظروا مفاجآت من العيار الثقيل حيث استعد للمشاركة فى عمل فنى كبير وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة إن شاء الله.