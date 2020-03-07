ياسمين عبدالعزيز تواصل تصوير مسلسل "بنحب تاني ليه"

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو يجمعها بالفنانة علا رشدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفديوهات الشهير "إنستجرام".
والعملية.
وعلَّقت ياسمين على الفيديو قائلة:"تصوير بنحب تاني ليه"، وتفاعل على الفيديو الكثير من المتابعين وتمنَّوا لها مزيد من التقدم في حياتها الشخصية
الجدير بالذكر أن "مسلسل بنحب تاني ليه" ﺇﺧﺮاﺝمصطفى فكري ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبدالغني، ممدوح الشناوي.
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