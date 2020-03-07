راغب علامة مكرّماً في مصر وسط هتافات وصيحات الاعجاب-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني ​راغب علامة​ إحتفالية مرور 15 سنة على تأسيس الجامعة البريطانية " BUE" بمصر وبحضور خريجي ١١ دفعه سابقة ممن شغلوا مختلف الوظائف بالدولة.

وقدم راغب عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "اللي باعنا"، و"مبهزرش" و"نسيني الدنيا"، "كان غيرك اشطر" .. بالإضافة إلى ما قدمه تلبية لرغبات الجمهور على مدي قرابة الساعتين لم تنقطع خلالهما وصلات الغناء والرقص المتتالية والتي تخللها صيحات وهتافات الإعجاب وحرصت إدارة الجامعة على تكريمه كأفضل مطرب عربي قبيل انتهاء الحفل. وشارك في إحياء الحفل الـ dj مو والـ dj النسائي ola was وكان ضمن الحضور أحمد و محمود ومحمد ابو دشيش .. وعدد كبير من الشخصيات العامة.

من جهة أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد خلال الأيام المقبلة بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.