ديمي لوفاتو تواجه ماضيها خلال رحلة العثور على الذات

ميرنا وليد - بيروت - طرحت النجمة العالمية ​​ديمي لوفاتو​​ (27 عاماً) فيديو كليب أغنيتها الجديدة I Love Me.

يشتمل الفيديو إشارات مختلفة إلى ماضي ديمي، ويعرض لحظات كانت جزءًا من رحلتها للعثور على حب الذات.

وتظهر ديمي وهي تواجه نفسها.

I Love Me ستكون الأغنية الأولى ضمن ألبومها السابع المقبل.

وكان آخر ألبوم طرحته ديمي في 17 أيلول/سبتمبر.

ومن بين كلمات الأغنية الجديدة:

Oh, why do I compare myself to everyone

And I always got my finger on the self-destruct

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)

I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)

Why am I always looking for a ride or die

'Cause mine's the only heart I'm gonna have for life

After all the times I went and fucked it up (All the times I went and fucked it up)

I wonder when I love me is enough, mmm (Yeah, yeah, yeah)