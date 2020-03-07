محمد حماقي يحيي حفلاً ضخماً في القاهرة ويعلن عن موعد طرحه الأبوم الجديد

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري ​محمد حماقي​ مساء الجمعة حفلاً ناجحاً داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة أمام جمهور تفاعل معه بوصلات الغناء والرقص المتتالية على مدي قرابة الساعتين.

واستحق الحفل لقب "اضخم" حفلات الجامعة الأمريكية من حيث الحضور والتجهيزات التي تم إعدادها بمواصفات عالمية من حيث تصميم المسرح وإضاءة ومؤثرات بصرية وقدم حماقي فيه باقة من أجمل اعماله: " أجمل يوم" ،"يزلزل" ،"قدام الناس" ،" جري ايه واهلي أحلي حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني" ،"من قلبي بغني" ،"من البداية" ، "قادرين نعلمها" وواحدة واحدة" و"عمره ما يغيب" التي .. بالإضافة إلى "ام الدنيا" .

وحرص حماقي علي أن يخص جمهور الجامعة الأمريكية بمفاجأتين: الأولى أن البومه القادم سيطلق في صيف ٢٠٢٠ والذي حصد المزيد من آجواء الاثارة مشيرا إلى أن الفترة ما بين ألبومه الاخير "كل يوم من ده" والقادم هي الاقصر بين جميع ألبوماته السابقة . اما الخبر الثاني والأكثر إثارة تقديمه لمقطع اغنية من الألبوم الجديد "بعنوان " الكل عرف" التي رددها معه الجمهور وسط أجواء من البهجة والرومانسية وتقول كلمات الأغنية: " الكل عرف إن أنا وانت بنحب بعض إلا انا وأنت .. إن بصوا لعينيك يشوفني ويلاقوا صورتك في عيوني.. ونادوني وسألوني هو الفرح هيكون أمتي .. "



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