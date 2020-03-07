جورج كلوني يقضي وقتاً ممتعاً في لوس أنجلوس..وأمل كلوني غائبة

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجم ​جورج كلوني​ (يبلغ من العمر 58 عاماً) برفقة صديقه وشريكه في العمل التجاري ​راندي غيربر​ (يبلغ من العمر 57 عاماً)، في لوس أنجلوس يوم الجمعة.

وكان جورج وراندي يخرجان من مطعم Craig's في لوس أنجلوس بعد بقائهما هناك لمدة ساعتين.

وغابت عن كلوني زوجته المحامية المتخصصة في القانون الدولي اللبنانية الأصل أمل كلوني.

وتجدر الإشارة أن رندي متزوج من عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفرد (53 عاماً) منذ عام 1998، ولديهما بريسلي (29 عاماً) وكايا (18 عاماً).



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