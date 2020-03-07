ميرنا وليد - بيروت - فنانات عديدات فضلن الفن على الزواج وقررن الاستمتاع بحياتهن من دون شريك اما الاسباب فتختلف من فنانة الى اخرى فمنهن من لم تلتق بشريك حياتهن ومنهن من فضلن الوحدة لسبب من الاسباب فمن هن؟

​مي عز الدين​ عرفت بجمالها ويستغرب العبض انها لم ترتبط سوى مرة وحيدة بلاعب كرة القدم ​محمد زيدان​، الذي انفصلت عنه بعد أشهر قليلة من خطوبتهما أما سببب عدم ارتباطها مجددا هو بسبب بحثها عن الحب الحقيقي.

اما ​الممثلة درة​ لا تريد الزواج من شخص غير ملائم لها، وتنتظر مقابلة الرجل الذي تحلم به طوال عمرها من جهة اخرى فضلت كل من منة فضالي وميس حمدان الفرغ من أجل التمثيل على حساب حياتهما الخاصة أما ​إليسا​ فهي صاحبة قرار عدم الارتباط وليست نادمة على ذلك.

أما ​حورية فرغلي​ فقد كشفت فى أكثر من لقاء أن حبيب عمرها وخطيبها توفي قبل زواجهما بيوم واحد فقط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنانات فضلن الفن على الزواج منهن إليسا ومي عزالدين وحورية فرغلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.