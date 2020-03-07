بروكلين ينشر صورة والده ديفيد بيكهام وهو يربط شريط حذاء فيكتوريا

ميرنا وليد - بيروت - نشر ​بروكلين بيكهام​صورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لوالديه ديفيد وفيكتوريا بيكهام.

وتعود الصورة لشهر كانون الثاني/يناير حيث يظهر ديفيد وهو يربط شريط حذاء فيكتوريا في كواليس عرض أزياء ديور للملابس الرجالية ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وكتب بروكلين تعليقاً :"أحبك والدي ووالدتي".

وتجدر الإشارة أن حينها فيكتوريا لم تتمكن من ربط شريطك حذائها لأن سروالها كان ضيقاً جداً.

فيكتوريا وديفيد تزوجا منذ 20 عاماً ومن المعروف مدى الحب بينهما وعلاقتهما المثالية حتى في التعامل والإهتمام بأولادهما الأربعة.

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