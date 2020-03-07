المحكمة تصدر قرارها نهائي بقضية اتهام ابن أصالة بالقتل

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة في مصر حكم البراءة بحق خالد أيمن الذهبي إبن الفنانة السورية ​أصالة​ نصري من تهمة القتل عن طريق الخطأ للشاب يدعى هاني شاكر في حادث سير، وذلك بعد انعقاد جلسة المحكمة التي حضرها أهالي المجني عليه وأقروا بالصلح مع المجني عليه حضوريا.

وبعد نظر المحكمة الى مجريات القضية قررت أن تبرئ خالد وأكدت أنه ووفقا القانون وإعمالا بمادة 18 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية المشكلة بالقانون 165 لسنة 2006، والتي تجيز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال في قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، في أية حالة كانت عليها الدعوى.