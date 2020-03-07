كريستينا أغيليرا تطرح أغنية لفيلم Mulan

ميرنا وليد - بيروت - طرحت النجمة العالمية كريستينا أغيليرا أغنيتها الجديدة Loyal Brave True وهي أغنية فيلم ديزني الجديد بعنوان Mulan .

وتم إطلاق النسخة الإسبانية من الأغنية بعنوان El Mejor Guerrero.

وإنها ليست الأغنية الوحيدة للعمل بل ستطرح أيضاً كريستينا أغنية الفيلم Reflection.

أغنية كتابة جايمي هارتمان وهاري غريغسون وليامز وروزي غولان وبيلي كرابتري وهي إنتاج جايمي هارتمان.

يذكر أن فيلم مولان هو النسخة الحية من فيلم ديزني الرسوم المتحركة، وتدور قصة الفيلم حول فتاة صينية شابة تتنكر كرجل، حتى تتمكن من الإنضمام لإلى الجيش بدلًا من والدها كبير السن.

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