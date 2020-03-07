تراند اليوم : “رانيا فريد شوقي”: تثير ضجة.. بإطلالتها في الأقصر

أثارت النجمة المصرية رانيا فريد شوقي ضجة في حفل إفتتاح الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك بسبب إطلالتها غير التقليدية، حيث إرتدت “شالاً” يحمل صورة والدها النجم الراحل فريد شوقي.

واختارت رانيا فريد شوقي هذه الإطلالة خصيصًا لأن المهرجان يكرم والدها ضمن فعالياته بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، وقد نالت الفكرة إعجاب جميع الحضور، وحرصت رانيا على التقاط العديد من الصور معبرة عن سعادتها بملابسها.

وشهد حفل إفتتاح الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حضور الكثير من النجوم منهم إلهام شاهين وزينة ورانيا يوسف وبوسي شلبي ومصطفى شعبان.

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة رانيا فريد شوقي في بطولة مسلسل “قوت القلوب” مع خالد زكي.

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