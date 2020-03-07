تراند اليوم : بالفيديو.. “أحمد آدم”: يتحدى “هاني شاكر” و يغني “بنت الجيران” أمامه

في مناسبة خاصة جمعت عدداً كبيراً من الفنانين كان من بينهم الفنان أحمد آدم، الذي فاجأ الحضور وأمسك بالميكروفون ليقوم بغناء أغنية “بنت الجيران”، ولكن على طريقته الخاصة، متحدياً الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية،

الذي تواجد في المكان، وكان سبق أن اعترض على هذه الأغنية، وباقي أغاني المهرجانات، في الأزمة التي شغلت الوسط الفني خلال الفترة الماضية.

هاني شاكر أخذ الموقف بشكل كوميدي ليمسك الميكروفون هو الآخر، ويرد على آدم بغناء إحدى أغانيه، وسط تفاعل الحضور جميعاً، وضحكاتهم.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر، تراجعت عن موقفها من مطربي المهرجانات وقررت إنشاء شعبة خاصة تحت مسمى “الأداء الفني” لتضع ضوابط وقواعد عامة لهذا الفن، حتى يتسنى للنقابة إعطاء تصاريح بالغناء لم يلتزم بها أو قبولهم كأعضاء فيها.

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وأكدت النقابة أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.