تراند اليوم : “يسرا”: ظللت أبكي أربع ساعات.. أمام المعالجة النفسية في “أميركا”

حلّت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج B My Guest للإعلامي بلال العربي، حيث تحدثت عن تكريمها في فرنسا، وقالت إن أجمل ما حدث في التكريم، هو اللقاء الذي جمع بينها وبين أصدقائها، في رحلة جميلة، مضيفة: “كانوا معي طوال الوقت، فنحن قليلاً ما نرى بعضنا في مصر،

بسبب كثر الانشغالات.. وبالرغم من ندرة لقاءاتنا بالقاهرة، إلا أننا سند لبعض، ونساعد بعضنا للخروج من الأزمات التي يمر بها أحدنا”.

وبشأن ما يثار حول العلاقة التي تربط الفنانين ببعضهم داخل الوسط الفني، قالت: “إن ما يجمعهم هو الحب والصداقة، وما يتخلل هذه العلاقات من غيرة، إنما تكون غيرة إيجابية، وتحول إلى حافز لتحقيق النجاح”.

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على صعيد آخر، أكدت يسرا أنها من الشخصيات قليلة الغضب، ولكن إذا وصلت إلى تلك المرحلة تتحول إلى شخص آخر، ويحدث “زلزال” على حد تعبيرها. كما كشفت عن المعالجة النفسية التي التقتها في الولايات المتحدة الأميركية، وكيف كان لها أثر كبير في تخلصها من الضغوطات التي مرت بها،

قائلة: “عندما ذهبت، جلست أبكي أربع ساعات متواصلة وأنا أتكلم مع المعالجة”. وفي نهاية الجلسة، كان رأي المعالجة: “يسرا أنت شخصية قوية وتستطيعين تجاوز كل الأزمات التي ستمرين بها”.

وأكدت أنها ذهبت لأطباء نفسيين عندما مثلت دورها في مسلسل “فوق مستوى الشبهات”، إذ كانت شخصيتها في المسلسل معقدة.

وبسؤالها عن العمر وكيف تتعامل معه، أجابت: “لا شيء ولا أشعر به أبداً، وأنا سعيدة بعمري، وفخورة بحياتي”.