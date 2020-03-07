شاهد.. صافيناز بإطلالة مثيرة من البحر الميت

كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 04:58 مساءً - شاركت الراقصة الأرمنية المقيمة في مصر صافيناز متابعيها بمقطع فيديو جديد أثناء استجمامها في البحر الميت.
وظهرت صافيناز، في الفيديو، بمايوه مثير بينما كانت تسبح في البحر الميت قبل ان تمسك قطعة من الملح وتلحسها قائلة: “الملح ده مفيد جد على فكرة حلو اوي”.
يذكر ان اخر مشاركة سينمائية لـ صافيناز كانت في فيلم فيلم “أنت حبيبى وبس” بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسى وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد حلاوة، ومن إخراج أحمد البدرى.
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