جيمي جون لوي يعبر عن سعادته بتكريمه في الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

السبت 7 مارس 2020

عبر الفنان العالمي جيمي جون لوي عن سعادته بتكريمه في الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي انطلقت، الجمعة، بمدينة الأقصر جنوب مصر.



وعدّ أن هذا التكريم يشكل له سعادة خاصة.

وقال لوي إن سعادته تنبع من تقديمه رحلة مع أعمال متنوعة في السينما العالمية، لكنه يعتز بأعماله المحلية، مؤكدا أنه يرى أن المستقبل للسينما الأفريقية.

وتحمل الدورة المستمرة حتى 12 مارس/آذار اسم الممثل الراحل فريد شوقي (1920- 1998) بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده وتعرض 90 فيلما ضمن المسابقات المختلفة والبرامج الموازية.

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وكانت إدارة المهرجان استقبلت لوي بمطار الأقصر بالمزمار والطبل البلدي، الذي رقص عليه الفنان العالمي بسعادة شديدة.

ويُعرض لجون لوي فيلمان بالمهرجان من أعماله؛ وهما فيلم "ديزرانس" من بوركينا فاسو إخراج أبولين تراوريه، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم "أفاعي مجلجلة" من أمريكا بقسم الدياسبورا.

والفنان العالمي جيمي جون لوي فنان عصامي نجح في أن يحفر له مكانا وسط نجوم العالم أصحاب البشرة السمراء، وهو يتحدث 5 لغات بإتقان، ودائم الانتماء لجذوره الأفريقية.

ومن أبرز أعماله "دموع الشمس" مع بروس ويلز، و"القتل في هوليوود" مع هاريسون فورد، و"وحشية الأم في القانون" مع جين فوندا وجنيفر لوبيز، وغيرها من الأعمال.