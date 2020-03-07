سعر الدولار في السودان اليوم السبت 7 مارس 2020

واصل سعر صرف الدولار صعوده القياسي مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، في السوق الموازية "السوداء" محققا 118 جنيها سودانيا.



بينما سجل سعر صرف العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان، ورفعت العقوبات عن 157 مؤسسة.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، أعلن البنك المركزي، الأربعاء، انتهاء كل أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412.

ويعقد في الخرطوم خلال الفترة من 23 حتى 25 مارس/آذار الجاري المؤتمر الاقتصادي القومي، الذي يسعى للخروج بخارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد السوداني بعد الدمار الذي تعرض له خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، التي بدأت 1989 وانتهت أبريل/نيسان 2019، عندما أطاحت بنظامه ثورة شعبية، ورثت وضعا اقتصاديا معقدا.

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ومن المتوقع أن تأخذ السياسات النقدية والمالية حيزا كبيرا من مناقشات المؤتمر، خصوصا في ظل الانهيار المتواصل للجنيه السوداني الذي انخفضت قيمته بنحو 30 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى فوضى عارمة في الأسواق، وارتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية، وأثار مخاوف كبيرة في أوساط التجار والمستوردين.

ويحاول البنك المركزي السوداني كبح جماح التضخم للوصول به إلى 30%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة نحو 60%، وضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.

واتخذ المركزي السوداني في هذا الإطار عدة إجراءات للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي؛ منها حظر تمويل شراء السيارات، باستثناء السيارات 25 راكبا، ضمن سياساته الخاصة بتمويل شركات النقد الأجنبي، وتمويل شراء العملة والأوراق المالية، وتجارة الرصيد، وتمويل شراء الذهب.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو 61.23 جنيه للشراء مقابل 61.54 جنيه للبيع، بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني 70.80 جنيه للشراء مقابل 71.15 جنيه للبيع، وفق بيانات المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 130 جنيها والإسترليني 149 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء مقابل 14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 178.68 جنيه للشراء و179.58 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 32 جنيها، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 29.04 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي 245 جنيها، وفقا لمواقع إعلامية محلية بالسودان.