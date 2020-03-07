طائرة وطن الإنسانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتد يد الإمارات لمساعدة الأشقاء والأصدقاء العالقين في مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا لتخصص طائرة مجهزة بكل المعايير الصحية الدولية ومزودة بخدمات طبية متكاملة لعملية الإجلاء يشرف عليها بقيم الإنسانية أيادٍ بيضاء من متطوعي الإمارات.

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وتوجهت طائرة "الإمارات وطن الإنسانية" إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وعلى متنها طاقم طبي إماراتي متخصص في مواجهة العدوى الفيروسية وفريق من المتطوعين الإماراتيين لتقديم المساعدة للأشقاء والأصدقاء في محنتهم ليقدم أبناء وبنات الإمارات بذلك تجربة ملهمة جديدة في العمل الإنساني ومساعدة الشعوب في أصعب الظروف الإنسانية ملبين نداء الواجب الإنساني الذي استنهضته عزائمهم وضمائرهم التي جبلت على حب الخير والتضحية والإيثار في سبيل مساندة الأشقاء والمستغيثين في المواقف الطارئة.



ورافق الفريق الطبي الإماراتي رعايا الدول الشقيقة والصديقة العائدين من مقاطعة هوباي الصينية على رحلة "الإمارات وطن الإنسانية"، ووفر الرعاية الصحية اللازمة لهم خلال الرحلة التي امتدت إلى ساعات طويلة، إضافة إلى إعدادهم لإجراءات الوقاية الصحية فور وصولهم إلى الإمارات واتخاذ الإجراءات الاحترازية معهم، ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة الفيروس في الحاملين له.

وشارك في عملية الإجلاء فريق الاستجابة الإنساني الذي تضمن فريقا من المتطوعين شمل الطيارين والمضيفين والفريق الطبي والإداري التي كانت مشاركتهم لتعزيز وإبراز الدور الإنساني والتطوعي.