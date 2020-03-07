لطيفة حبيسة غرفتها بعد اسبوع حافل بالخوف

عاشت الفنانة التونسية لطيفة، حالة من القلق بعدما أصيبت بنزلة برد أثناء تواجدها في الأستوديو، ما جعلها تظل حبيسة في غرفتها لمدة أسبوع وهي ترتدي الكمامة الطبية المزودة بالفلتر.

ونشرت لطيفة صورتها وهي ترتدي الكمامة الطبية وتحدثت حول ما حصل معها، مشيرة الى أنها أجبرت كل من في المنزل ان يرتدي القناع الطبي لحماية والدتها التي كانت تراها كل يوم صباحاً لمرة واحدة فقط وتجلس معها في شرفة المنزل تحت اشعة الشمس ثم تعود وتدخل الى غرفتها.

Advertisements

لطيفة تحدثت عن الخوف الذي عاشته هذه الفترة ولكن عندما تحسنت صحتها طمأنت جمهورها، مؤكدة الى أنها تناولت بعض الأدوية الطبية بالاضافة الى الأعشاب الطبيعية.

نشير ان العالم يعيش حالة من القلق والخوف مع تزايد انتشار فيروس كورونا الذي يضرب كل الدول مسجلاً آلاف الحالات من الوفيات وعشرات الآلاف من الاصابات.

نذكر ان لطيفة تصدر تباعاً أغنيات ألبومها الجديد “أقوى واحدة” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، بدأت بـ أنا عشت عمري، أقوى واحدة، دمرت اللي ما بيتدمر، حب بيغير ملامح، زيدي، كن جميلاً وغيرها.