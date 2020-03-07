مايا دياب بين شرف المرأة والرجل في اليوم العالمي للمرأة

Mar 07, 2020
مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة وهو احتفال عالمي يحدث في الثامن من شهر آذار/مارس من كل عام، أحبت الفنانة مايا دياب أن توجه رسائل الى المرأة في هذه المناسبة.
وكتبت “دياب”: “أؤمن بأهمية وجود الرجل في حياة المرأة ولكن لحبها ودعمها والحب والدعم يجب أن يكون متبادل”.
وقبل ساعات كتبت أيضاً متسائلة عن شرف المرأة والرجل وقالت: “مع اقتراب يوم المرأة العالمي أريد أن أتكلم عن مشاكلها قليلاً… شرف العائلة يُنسب للمرأة وليس للرجل لماذا؟ “معقول هو شو بيعمل” ولا تُنسب اليه أي صفة لها علاقة بالشرف؟”.
نذكر ان مايا دياب كانت متزوجة من رجل الأعمال عباس ناصر ولديهما ابنة تدعى “كاي” ولم تعلن مايا رسمياً أو تؤكد في أي مقابلة لها انفصالها عن زوجها فهي تحاول قدر الإمكان ابعاد حياتها الشخصية عن الأضواء وعن مواقع التواصل.
من جهة أخرى، حققت مايا انجازا جديداً بتصدرها لائحة الترندينغ على تطبيق “تيك توك” وذلك بسبب التحدي الخاص بأغنية “أنا” الذي أطلقته مؤخرًا برفقة مصمم الرقص هادي عواضة. وفي التفاصيل، ظهرت مايا في تحدٍّ جديد على أنغام أغنية “أنا”عبر تطبيق “تيك توك” الذي يحظى بشهرة كبيرة حول العالم، حيث نشرت فيديو يتضمن حركات راقصة خاصة بالأغنية وسرعان ما حقق الفيديو انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي. وقد وصل عدد المشاركين بالتحدي الى حوالي 16 مليون مشارك.
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