خاص- وائل جسار الى جانب هذه الممثلة برعاية لايف ستايلز ستوديوز

انتهى النجم اللبناني وائل جسار من تصوير أغنيته الجديدة “ما تغيبش ثواني” على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج اللبناني فادي حداد في لبنان.

العمل من انتاج “لايف ستايلز ستوديوز” في أول تعاون بين الشركة المنتجة الرائدة في الأعمال المصورة وبين “جسار” الذي يعتبر من أجمل الأصوات على الساحة اللبنانية ويضم في أرشيفه اعمالاً فنية راقية وناجحة.

وفي دردشة مع المخرج فادي حداد، أكد لنا ان الكليب تم تصويره على مدار يومين في لبنان، اليوم الأول في جامعة البلمند في شمال لبنان، واليوم الثاني في منطقة “المنصورية” المتن الشمالي، بالاضافة الى لقطات من عدة مناطق ومواقع لبنانية.

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الأغنية رائعة والعمل ضخم جداً فيه الكثير من المشاعر والاحساسيس خاصة ان القصة درامية، حيث شاركت في الكليب الممثلة الشابة جوي هاني التي قدّمت دورها بطريقة لافتة.

الكليب سيكون بمثابة فيلم سينمائي قصير على مدار خمس دقائق يتضمن الكثير من العاطفة ورسالة الى كل العائلة.

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع وائل جسار وفادي حداد بعد أغنية “غريبة الناس” التي حققت نجاحاً كبيراً وأرقاماً عالية.

لا شك في أن هذا العمل سيكون مميز لأنه يتضمن كل العناصر لإنجاحه وهي، صوت وائل جسار الرائع ومحبة الجمهور العربي له، صورة المخرج فادي حداد الذي يتمتع برؤية اخراجية محترفة، وشركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز التي تقدم كل التسهيلات لأجل عمل فني كامل العناصر يرضي ذواقة الفن.