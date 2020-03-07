تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز

رد الفنان الشاب وائل عبد العزيز- شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بأنه لجأ للعمل مع الفنانة ريهام حجاج، كي يستفز شقيقته.

وقال وائل عبد العزيز، ردًا على هذه الأخبار: «تصحيح لكلامك / أنا عمري ما اشتغلت مع ريهام حجاج مع أني أنا حر اشتغل مع اللي أشتغل معاه لأني بفصل الشغل عن العلاقات الشخصيه.. وشكرا للظروف اللي بتعرفنا الللي بيحبنا واللي كارهنا».

بداية الأزمة

وفاجأ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال وائل عبد العزيز في رسالته: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي.. أنا معاك وفي ضهرك من وانتي صغيرة شيلت مشاكل كتيرة بسببك من وانتي عيلة صغيرة".

وأضاف وائل عبد العزيز "بداية من مشاكلك مع الشاعر وبراده وانتي عارفة إن أنا تأذيت فيها إزاي وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها.. ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي انا ووالدتك إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك".

وأوضح وائل عبد العزيز في رسالته: "سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووافقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندك ووقفت جنبك في طلاقك.. لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين.. لا من سنك وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا.. لا ومحدش هيسمح".

وقال وائل عبد العزيز: "من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا.. من امتي الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها.. أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي علي مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي إيه رايحة على فين".

وأكمل : "أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب الي هتفقس له كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف إنك مرفوض رفضًا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي انت سالكه من سنين مع بنات الناس!!".

وأنهى وائل عبد العزيز رسالته "أنا من رأيي كفاية عليك البطولة اللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".

رد ياسمين وأحمد العوضي

وكان رد الفعل الأول من الفنانة، عبر نشر صورة تجمعها بالفنان أحمد العوضي- سبق و نشرها الأخير عبر فيسبوك، وعلق عليها «بحبك يا ياسمين»- وعلقت هي عليها: «بحبك يا أحمد».

Advertisements

شقيق ياسمين عبد العزيز يرد بالفيديو

نشر الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للرد على الهجوم عليه بسبب منشور أمس.

في بداية الفيديو، استنكر وائل عبد العزيز، ما لاحقه من اتهامات حول سعيه للشهرة، مشيرا إلى أنه تلقى عروض من برامج عدة، بمبالغ لم يحلم بها لكنه رفضها جميعا لحساسية الموقف.

وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز، أنه تعرض للعديد من المشاكل ووقف في مواجهة رجال كبار بسبب شقيقته ياسمين، مؤكدا أنه كان دائما بجوارها ولم يتخلى عنها لكنها تسببت له في مشكلات عدة منذ صغره.

واستعرض وائل مشكلة طلاق شقيقته ياسمين عبد العزيز، بأنه وقف بجوارها، لافتا إلى أنه كان يرفض الحرب الكلامية بعد الطلاق، وأن ترد بعملها فقط.

وأوضح شقيق ياسمين ان أزمته مع شقيقته بدأت منذ عدة أشهر، وخلال عيد ميلادها، بعد انتشار صورها مع الفنان احمد العوضي، لافتا إلى أن ذلك وضعه في موقف محرج، وجعله يسألها عن العلاقة لكنها لم تجيب.

ولفت شقيق ياسمين، أنه رفض حفل عيد ميلادها وظهورها فيه مع العوضي، وهو طالبها بمعرفة العلاقة، وأن يأتي العوضي ليتحدث مع أهلها وشقيقهما الأكبر، لافتا إلى أنه لم يقف أمام زواجها مرة أخرى بعد الطلاق، لكنه طالبها بأن تحسن الاختيار.

وحول حصوله على أموال من شقيقته ياسمين، أوضح وائل عبد العزيز، أنه لم يحصل على أي أموال منها، وأنه تفاجئ أنها دفعت أموال لابنه منذ سنتين، لافتا إلى أنه يسكن في شقة بالايجار واشترى سيارة مؤخرا بالتقسيط، سددها من عمله الإضافي.

قد يهمك أيضا:

أحمد العوضي يزيد الغموض حول علاقته بياسمين عبدالعزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز يحذف رسالته بعد « بحبك يا أحمد»