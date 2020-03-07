الفنانة المغربيّة جيهان بوكرين تُطلق أغنيتها الجديدة "خليني عليك"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت المُغنّية والكاتبة والمُلحّنة جيهان بوكرين أغنيتها الجديدة "خليني عليك"بالتعاون مع "Universal Music MENA".

عبّرت جيهان من خلال "خليني عليك"عن الحزن الذي تشعر به عند سماع أخبار العنف الذي تتعرّض له النساء. وقالت أنّ الأغنية تتناول قصّة إنفصال بين حبيبين ولكنّها تسلط الضوء على أهميّة الإنطلاق من جديد بثقة وعزم. فعلى الرغم من بعض الحزن الواضح من خلال أنغام العود والغيتار، إلاّ أنّ هذه الأغنية تبعث الأمل وتدعو إلى التفاؤل والثقة بالنفس. وختمت بوركين:"أحبّ أن أستخدم اللهجة المغربيّة العاميّة لأنقلها إلى العالم".

يُذكر أنّ "خليني عليك " وهي من نمط الروك، من كلمات وألحان جيهان بوكرين وهي مُرفقة بفيديو كليب من إخراج Bachir Belhamri (ZEPLUG) وتنفيذ Khadija Alami وقد لعبت المُمثلة Faty El Jouhari دور البطولة في هذا العمل المُصوّرعلى طريقة فيلم قصير.

تجدر الإشارة أنّ تاريخ إطلاق هذه الأغنية يُصادف خلال أسبوع الإحتفال باليوم العالميّ للمرأة، وقد قدّمتها بوركين كتحيّة لعنصر النساء القويّ.



