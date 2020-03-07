ياسمين عبدالعزيز وعلا رشدي في فيديو كوميدي بكواليس "ونحب تاني ليه"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل"ونحب تاني ليه"، عبر حسابها على"إنستجرام".

وظهرت في فيديو كوميدي بصبحة الفنانة علا رشدي، كتبت ياسمين، على الفيديو، قائلة:" تصوير ونحب تاني ليه".

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

"ونحب تانى ليه" بطولة: ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين.