زينة: يوسف شاهين شبهني بصوفيا لورين وبيقولوا عليا بينلوبي كروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة زينة إن المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، شاهدها في العرض الخاص فيلم "الحياة منتهى اللذة"، إخراج تلميذته منال الصيفي.

وأضافت في ندوة أقيمت بمهرجان الأقصر السينما الأفريقية "كان بيسجل مع القنوات، ولقيته بيقولهم البنت دي شبه صوفيا لورين، عندها العضم بتاع وشها، جابني من ايدي وقالي انتي معايا في الفيلم الجاي".

وأشارت إلى أن البعض يشبهونها بالنجمة بينلوبي كروز.

زينة تم تكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إلى جانب عدد من الفنانين بينهم ميمونة ندياي، وفرقة رضا للفنون الشعبية احتفالا بمرور 60 سنة على تأسيسها، وتحمل الدورة اسم الفنان فريد شوقي.