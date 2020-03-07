زينة: "بنتين من مصر" أتعبني نفسيا وخفت من مصير حنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت زينة إنها تعلمت من المخرج محمد أمين تمثيل، وتشعر بأنه له فيها الكثير إنسانيا وفنيا، فهو مدرسة كبيرة ومهذبة.

وتابعت في ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم السبت "فاكرة فيلم (بنتين من مصر) وكواليسه، وأمين موهوب في الكتابة والإخراج وفي كل حاجة".

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وأضافت زينة "(بنتين من مصر) كنت رفضاه لان فيه نجمة بحبها رفضت الفيلم وقالتلي بلاش، كنت مقرتهوش فحد نصحني اقراه، لما قريته أثر فيا إنسانيا تعبني نفسيا، اني ممكن اكون زيها في يوم من الايام، حسيت بقهر للبنت، جالي ضربات قلب وجبولي الدكتور، لأن الكتابة معمولة باحساس فظيع، قلتله ازاي انت راجل وكاتب السيناريو ده اكيد واحدة ست هي اللي كتباه، كنت قلقانة أن يكون مصيري زي حنان".

وعن تعاونها معه في "التاريخ السري لكوثر"، قالت "التاريخ السري لكوثر هتشوفوني بشكل مختلف جدا لان الفيلم مختلف، تعبني اكتر، بيأرخ لفترة مهمة في حياتنا بيتكلم عن الحياة والبيوت في وقت كنا بنمر بمرحلة صعبة، ومحدش فاهم حاجة الفيلم ده هيفهم اللي مش فاهم اللي حصل في وقت حكم الإخوان".

زينة تم تكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إلى جانب عدد من الفنانين بينهم ميمونة ندياي، وفرقة رضا للفنون الشعبية احتفالا بمرور 60 سنة على تأسيسها، وتحمل الدورة اسم الفنان فريد شوقي.