"أعمالها بعد الاعتزال.. وتحذير.. وتويتر للدعاء للموتى".. حنان ترك تحتفل بالـ45

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة المعتزلة حنان ترك، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ45، إذ إنها من مواليد 7 مارس 1975.

واعتزلت الفنانة حنان ترك عالم التمثيل والفن في عام 2012، بعد فيلم المصلحة ومسلسل أخت تريز.

علاقتها بالتمثيل بعد الاعتزال

شاركت حنان ترك بعد الاعتزال في مسلسلي رسوم متحركة هما: كليم الله "2013"، وصدق رسول الله "2018".

كما تنتظر عرض فيلم النداهة، وهو أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي، ويشاركها في العمل هاني عادل، الذي أعلن عنه العام الماضي، ولم يعرض حتى الآن.

أحداث الفيلم مستوحاة من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، يقوم الفنان هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة تلعب دورها الفنانة حنان ترك، في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية.

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مواقع التواصل الاجتماعي

تمتلك حنان ترك حسابات على المواقع الثلاثة فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

حسابها على تويتر، وهو حساب موثق، لم يُنشر عليه إلا 10 تغريدات فقط، وجاءت أغلبها دعاء لفنانين رحلوا مثل طلعت زكريا ومحمود الجندي وهيثم زكي، أو بنشر صور مصحوبة بأقوال مأثورة، ودعاء للشهداء في أحد الأحداث الإرهابية.

أما حساب إنستجرام، وهو موثق أيضا، لم يضم إلا 3 منشورات، إحداها صور لمراحل طفولتها، وآخر تحذر فيه من صفحة غير حقيقية لها على فيس بوك، تتدعي ظهورها في لايف كل أسبوع في 2019، والمنشور الثالث هو دعاء للفنان هيثم أحمد زكي.

أما حساب فيس بوك فأغلب ما جاء به أدعية وصور لها بالحجاب، وهو حساب غير موثق، لكن رابطه موجود على حسابها بإنستجرام.

سبب ارتداء الحجاب

ارتدت الفنانة حنان ترك الحجاب في 2003، بسبب خبر وفاة الفنان علاء ولي الدين، لكنها استمرت في التمثيل بالحجاب، حتى اعتزلت في 2012.