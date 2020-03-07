"تشكيل ممتاز.. يا رب".. تعليقات الفنانين قبل مباراة الأهلي وصن داونز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل نجوم الفن عبر حساباتهم المختلفة على السوشيال ميديا، مساندة للأهلي قبل لقائه مع فريق صن داونز في مباراة إياب دور الثمانية، بدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم.

نرصد تعليقات الفنانين قبل امطلاق المباراة، في التقرير التالي:

صلاح عبد الله

أعاد الفنان صلاح عبد الله، تغريدته التي كتبها في وقت سابق قبل لقاء الأهلى أمام صن داونز بالقاهرة، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "غردتها قبل الذهاب وبعيدها قبل العودة".

وتضمنت التغريدة التي أعاد نشرها: "رغم الهري الزمهلاوي اللي بجد فاق الحد.. أنا النهاردة أهلاوي رغم أنف أي حد.. وصدقوني دي الحقيقة مِش شطارة، حتى شوفوا الكرافتة والمنديل والنضارة".

Advertisements

نبيل الحلفاوي

فيما علق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على"تويتر" على اللقاء: "التشكيل ممتاز.. متفق 100/100.. فايلر بيلعب 3 وسط الملعب.. مركز على السرعات.. الخطة بديهية.. صن داونز إجباريا سيهاجم، ويفتح خطوطه لتجاوز الهدفين.. تركيزنا على هجمات مرتدة سريعة".

وأضاف: "ضحى فايلر بصانع اللعب لتأمين وسط الملعب.. المهم سرعة نقل الهجمة بعد استخلاص الكرة.. وأسيست الشناوي السريع مهم".

آيتن عامر

وعلقت الفنانة آيتن عامر، على إحدى التدوينات المنشورة عبر "تويتر" وتضمنت: "بالتوفيق للاهلي أمام صن داونز، مهمة صعبة لكن غير مستحيلة، باذن الله تعالى النصر حليف الشياطين الحمر في مواجهة اليوم"، وكتبت آيتن: " يا رب".

يذكر أن، مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بين الأهلي وصن داونز، انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين دون مقابل.