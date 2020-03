تراند اليوم : فيديو| مطرب عالمي يؤدي العمرة: "الإسلام مفتاح نجاحي"

أدى المطرب الأمريكي الشهير "أكون"، مناسك العمرة في مكة المكرمة، معربًا عن شعوره بالارتياح بعد أن هداه الله لدخول الإسلام.

وجرى تداول صورة "أكون" في وقت متأخر ليل الثلاثاء وهو يؤدي العمرة داخل الحرم المكي من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين هنأوه على تأدية "العمرة".

كما تم نشر العديد من مقاطع الفيديو على "يوتيوب" فيما لم يكن يعرف الكثير من المسلمين أن "أكون" مسلم، ما أصابهم بالدهشة عند رؤيته وهو يطوف حول الكعبة، فهو مولود لعائلة مسلمة في "سانت لويس" بالولايات المتحدة في 16 أبريل 1973.



وقال المطرب الشهير: "الإسلام هو مفتاح نجاحي"، وأشار إلى أنه يرغب في التبرع ببعض ثروته للفقراء من أجل أن يدخل الجنة، ممنيًا نفسه بأن يؤدي فريضة الحج، وأن يرى بعينه الكعبة مجددًا.

وكان قد أحيا قبل أيام حفلاً بالسعودية. وصرح قبل الحفل بأنه متحمس جدًا للمجيء إلى السعودية، وأعرب عن تحمسه بشكل خاص للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.

وأضاف أنه كان يحلم بالوصول إلى السعودية لسنوات، ويخطط للعودة في أبريل من هذا العام.

وصرح "أكون" في مقابلة سابقة بأن "السبب وراء نجاحي هو الإيمان بالله العظيم وباتباع الإسلام".

#Akon has now visited the Holy city of #Mecca, Senegalese-American singer, songwriter and actor, #Akon, spotted performing Umran (Lesser #Hajj) at the holy land of #SaudiArabia pic.twitter.com/I1XCNovsDH