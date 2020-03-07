غرِّد_ لها_في_ يومها: كلمات النجوم في محبة المرأة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، تقديراً لدورها في مختلف نواحي الحياة، وليس فقط كونها نصف المجتمع. ومع الاحتفال بالذكرى الـ110 لهذه المناسبة نتذكر تغريدات نجوم الفن الذين قدموا الدعم لقضايا المرأة وساندوا حلمها للحصول على المزيد من حقوقها وتعزيز مكانتها في العالم العربي.



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كاظم الساهر: كل يوم هوَ يومك فأنتِ هبة جميلة من الله

تغريدة كاظم الساهر



الفنان كاظم الساهر اعتاد الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للمرأة عبر اقتباس مقاطع من أبيات الشاعر الراحل نزار قباني، مع التعليق عليها برسالة تنسجم مع القضية الأبرز للمرأة، وغرد سابقاً بقوله: «إبقي جميلة، مثقفة، لبقة، مبتسمة، راقية، أنيقة، مُحبة.. كل يوم هوَ يومك فـأنتِ هبة جميلة من الله..!».

وعايد المرأة في يومها الـ109 بمقطع شعر يقول: «لو لم تكوني أنت في حياتي كنت اخترعت امرأة مثلك ياحبيبتي». وكان كاظم كتب تغريدة أخرى جاء فيها: «كل عام ونساؤنا بألف صحة وسلامة وخير».



حسين الجسمي: لولا المرأة لعاش جميع الرجال لاجئين

تغريدة حسين الجسمي



الفنان حسين الجسمي يؤمن بالمختصر المفيد واحتفل بيوم المرأة العالمي بتغريدة قال فيها: «لو لم تكن المرأة وطناً.. لعاش جميع الرجال لاجئين».



عاصي الحلاني: النساء شقائق الرجال وبناة الأجيال

تغريدة عاصي الحلاني



الفنان عاصي الحلاني، وجّه رسالة خاصة إلى المرأة في يومها، وكتب في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «فضَّل الإسلامُ المرأةَ، فخصَّها بسورة في القرآن الكريم، ورفَع من شأنها وأعطاها حقوقَها وأنصفها».

وأضاف: «حيث جعل لها أولوية ومكانة ودرجة عالية، نشدد على مواصلة الدعم الكامل للمرأة ودورها البارز في المجتمع، فالنساء شقائق الرجال وبناة الأجيال وعنصر فعال في نهضة المجتمع».

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رامي عياش: المرأة أحلى هدية من الله

تغريدة رامي عياش



الفنان رامي عياش أحد أبرز نجوم الفن الداعمين لحقوق النساء قال في تغريدة له: «المرأة أحلى هدية خصّ الله بها الرجل، المرأة هي الأم والأخت والزوجة».



تيم حسن وفيديو خاص عن المرأة

تغريدة تيم حسن



الفنان تيم حسن خصّ المرأة بمعايدة مميزة في يومها، وقام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه في «تويتر» حمل فقط حروف كلمة «المرأة» باللغة الإنجليزية، يظهر حرفاً تلو الآخر اختصاراً لكل معاني التقدير والاحترام اللذين يكنّهما للمرأة في عيدها.



محمد عساف: المرأة هي الوطن

تغريدة محمد عساف



الفنان محمد عساف يربط دائماً بين المرأة وبين الوطن وقال في تغريدة له: «رمز الإرتكاز ووَتَد الحياة... هي الوطن تحية ورسالة إحترام وتقدير لعطائها ونضالها وتفانيها لتحقيق الحقوق».

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منذر رياحنة: المرأة قوة تزيدنا سلاماً

تغريدة منذر رياحنة



الفنان منذر رياحنة غرد عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» في يوم المرأة العالمي قائلاً: «في هذا العيد تحية لكل نساء الأرض.. أنتن جمال هذا العالم وقوة تزيدنا سلاماً.. كل عام وأنتن بخير». ونشر تغريدة أخرى جاء فيها: «في يوم المرأة العالمي... بكن تكتمل الحياة».



مصطفى شعبان: كل عام والمرأة بخير

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الفنان مصطفى شعبان كشف عن تقديره العميق للمرأة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» قائلاً: «الأم والأخت والزوجة والابنة والزميلة والشريكة والصديقة، كل عام والمرأة بخير».

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نيشان: المرأة عيد الأعياد

تغريدة نيشان



الإعلامي نيشان أطلق تغريدة أشبه بقصيدة شعر قال فيها: «إنْ أَحَبَّت، عَمَّرَت! باتَت امرأة مُعَمِّرَة: مُعَمَّرْأَة.

إنْ كَرِهَت، دَمَّرَت! باتت امرأة مُدَمِّرَة: مُدَمَّرْأَة».

تابع قائلاً: «ليست بحاجة إلى حكاية الأعياد. هي أصل الحكاية. هي العيد. عيد الأعياد».

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يوسف الخال: المرأة أم وأهم مخلوق

تغريدة يوسف الخال



الفنان يوسف الخال غرد هو الآخر مهنئاً النساء في يومهنّ بقوله: «المرأة أم والأم شريكة في الخلق.. فالمرأة أهم خالق وأهم مخلوق.. هذا رأيي ورأيي هو الصح».



حسن الشافعي: المرأة هي العمود الفقري للحياة

تغريدة حسن الشافعي



الموزع الموسيقى حسن الشافعي غرد على «تويتر» قائلاً: «المرأة هي العمود الفقري للحياة؛ شيء عظيم وغريب كيف تجمع المرأة بين القوة والرحمة، أحياناً ما يعجز عن فعله معظم الرجال».



آسر ياسين: المرأة هي الفن

الصورة التي نشرها آسر ياسين



الفنان آسر ياسين يختصر كل نساء العالم في شخص زوجته ويمنحها هدية خاصة كل عام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأهداها العام الماضي صورة رسمها بنفسه، ونشرها عبر حسابه بموقع إنستقرام وعلق عليها قائلاً: «المرأة هي الفن».



خالد النبوي: المرأة أمن قومي

تغريدة خالد النبوي



وجّه الفنان خالد النبوي، رسالة للنساء المصريات والعربيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قائلاً: «في يوم المرأة العالمي أتمنى لها الحصول على حقوق أكتر واحترام أكبر في منزلها أولاً وفي العمل والشارع.. شكرا لأمهاتنا.. إخواتنا.. بناتنا.. صديقاتنا المرأة أمن قومي».

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محمود حميدة: أحب كل شيء في المرأة

محمود حميدة



الفنان محمود حميدة توقع البعض أن تكون نظرته سلبية للمرأة بعد فشل زيجاته الثلاث، ولكنه على العكس، يحب كل شيء في المرأة ولا يتوقف عن المشاركة في أي مبادرة لدعم قضاياها. وعلّق سابقاً بأنه يحب كل شيء في المرأة، «لأن المرأة هي التي حملت بي، واحتوتني في رحمها، ثم ولدتني، ثم أرضعتني، ثم أحببتها وتزوجتها وأنجبت منها».



راغب علامة: المرأة هي أغنية الحياة فيها البداية وإليها النهاية

راغب علامة



اعترف الفنان راغب علامة بعشقه لصداقة النساء، وحبه النساء بشكل عام، مشيراً إلى أن صداقة المرأة أفضل بكثير من صداقة الرجل، مؤكداً أنه يحكي مشاكله الزوجية لصديقاته من النساء وليس للرجال. وأضاف خلال استضافته في برنامج «سمر والرجال» أن المرأة في أسوأ حالتها تكون أجمل شيء في الكون. وذكر أنه يدقق في أدق التفاصيل في المرأة التي أمامه، منوهاً إلى أن المرأة هي أغنية الحياة فيها البداية وإليها النهاية.



محمد إمام: كل سنة وأنتم أحلى حاجة في حياتنا

تغريدة محمد إمام



من جهته، حرص الفنان محمد إمام على تقديم التهنئة للمرأة في عيدها. فتوجه لها عبر «تويتر» مهنئاً بالعبارات التالية: «‏‏كل سنة وأنتم أحلى حاجة في حياتنا‎». وأرفق تغريدته بنشر صورة تضمنت وروداً أهداها للمرأة تقديراً لها.



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