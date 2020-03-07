الليلة.. عرض مسرحية "أوضة نومي" بجاردن سيتي

تقام مسرحية "أوضة نومي" في السادسة مساء اليوم السبت، وذلك بالكافيه الثقافي شقة جاردن سيتي العرض، إنتاج ورشة كتابة للممثلين ومستوحاة عن قصص حقيقية ومصادر كتابة متنوعة من إخراج محمود سيد.

"أوضة نومي" هو عرض مسرح موقع محدد تفاعلي مكون من 4 مسرحيات قصيرة يتخللها موسيقى وغناء حي من إنتاج نمط للفنون الأدائية، بالتعاون مع فريق عمل "النجاة"

لنجيب محفوظ، ويتضمن مسرحية "سيجارة قبل ما نقوم"، و"الفستان الأبيض"، و"عَكِت"، ومسرحية "اللستة".

والجدير بالذكر أن العرض بطولة راندا مجدي، أدهم عثمان، نادين براي، أيمن جميع، ناجي شحاتة، كريم بسطا، تيري عبده، سارة خليل، محمد الشافعي، محمد كرار.