الليلة.. أحمد حلاوة يكشف أسباب نجاح الاخ الكبير وكواليس البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تستضيف الإعلامية نور يوسف، الفنان القدير أحمد حلاوة، مساء اليوم، السبت، في برنامج "ميجا ستار" الذي يذاع عبر شاشة قناة المحور.
ويكشف "حلاوة" خلال الحلقة أسرار نجاح مسلسل الاخ الكبير وخاصة شخصية "أبو رجيله"، والتى قام
كما يتطرق اللقاء الحديث عن مشواره الفنى الحافل ومحطاته مع الزعيم عادل امام والتى يتم الكشف عنها لأول مرة، بالاضافة لأعماله الفنية المقبلة منبينها كواليس فيلم البعض لا يذهب المأذون مرتين مع النجم كريم عبد العزيز والنجمة دينا الشربينى.
الجدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف، رئيس التحرير أميرة عزالدين وإنتاج محمد فاروق.
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