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حصد فيلمى "الممر " و" بين بحرين" معظم جوائز الدورة ال68لمهرجان المركز الكاثوليكى، الذى اختتمت فعالياته مساء الجمعة الماضية .
نال فيلم بين بحرين جائزة أفضل فيلم ،وافضل ممثل لمحمود فارس و أفضل ممثله لفاطمة عادل ،وجائزة أفضل موسيقي تصويرية لخالد الكمار،وجائزة افضل سيناريو لأمانى التونسي، وجائزة احسن مونتاج وجائزة أحسن اخراج لانس طلبه .
ونال فيلم "الممر" العديد من الجوائز من بينها
ونالت جائزة أفضل ممثله دور ثانى سلمى حسن عن فيلم لما بنتولد، ونال طارق عبد العزيز و احمد مالكشهادتى تقدير عن فيلمى جريمة الايموبيليا والضيف .
وعلى جانب اخر احيت المطربة الشابة آية عبدالله حفل الختام باغنيات "الحب ليه علامات" وانا صعيدية و"انا بستناك" واغنية" كلموني تاني"لام كلثوم.
يذكر أن المهرجان استمرت فعالياته لمدة اسبوع تنافس فيها 5 افلام هى جريمة الايموبيليا والممر ولما بنتولد والضيف وبين بحرين وعقب عرض كل فيلم اقيمت ندوة حضرها صناع العمل ، كما احتفى المهرجان بالمخرج الراحل سمير سيف وعرض له فيلم معالى الوزير فى احتفالية خاصة حضرها عدد من النجوم .
كانت هذه تفاصيل خبر 10 صور من حفل ختام مهرجان الكاثوليكى في دورته الـ 68 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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