الليلة.. فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل بمسرح الجمهورية

يقام في الثامنة مساءً فعاليات مهرجان "الهند على ضفاف النيل" في دورته الثامنة، وذلك على خشبة مسرح الجمهورية.

ومن المقرر أن يعرض خلال الحفل

أهم رقصات بوليوود الهندية ويمزج بين الألوان والمشاعر للاحتفال بالحياة، وهي فكرة تمثل جوهر السينما الهندية.

كما يضم العرض سلسلة من الرقصات المتتالية التي تمَّ تقديمها على أنغام أغاني الأفلام الهندية، يقدم هذا العرض للجمهور لمحة صغيرة عن صناعة السينما الهندية هي واحدة من أنجح الأنشطة الترفيهية في العالم.