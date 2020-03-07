الإثنين.. ديانا حداد ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة

تستضيف الفنانة إسعاد يونس مساء يوم الإثنين المقبل المطربة ديانا حداد، وذلك في برنامجها "صاحبة السعادة" الذي يذاع عبر شبكة قنوات dmc في تمام الساعة الحادية

عشر مساءً.



ومن المقرر أن تقدم ديانا خلال الحلقة باقة من أروع أغانيها الحديثة والقديمة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، كما تكشف عن العديد

من أسرار لأول مرة خلال البرنامج.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، و يذاع يومي الإثنين والثلاثاء عبر شاشة dmc الفضائية في تمام الساعة الحادية

عشر مساءً.