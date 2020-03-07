تستضيف الفنانة إسعاد يونس مساء يوم الإثنين المقبل المطربة ديانا حداد، وذلك في برنامجها "صاحبة السعادة" الذي يذاع عبر شبكة قنوات dmc في تمام الساعة الحاديةعشر مساءً.
من أسرار لأول مرة خلال البرنامج.
ومن المقرر أن تقدم ديانا خلال الحلقة باقة من أروع أغانيها الحديثة والقديمة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، كما تكشف عن العديد
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، و يذاع يومي الإثنين والثلاثاء عبر شاشة dmc الفضائية في تمام الساعة الحاديةعشر مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر الإثنين.. ديانا حداد ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.