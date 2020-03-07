ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفلة للفنان العالمي ​بوست مالون​ ظهر فيه غريب الأطوار لا بل وقع على المسرح فقلق محبيه عليه معتبرين أنه كان تحت تأثير المخردات ويحتاج الى المساعدة الفورية مما أجبره على الخروج عن صمته وتوضيح ما جرى على المسرح ولماذا تصرف بتلك الطريقة في حفله الأخير فقال:“أنا لم أكن تحت تأثير المخدرات وأعيش أفضل لحظات حياتي. لهذا كنت اسقط على المسرح وأقوم بتلك الحركات الممتعة. اقدّر الحب والدعم لكنني أشعر بشعور رائع جدا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان شهير يتصرف بغرابة على المسرح وما حقيقة تعاطيه المخدرات؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.