منى فاروق تتخطى أزمة إنتحارها وترقص على أغنية محمد رمضان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الممثلة المصرية ​منى فاروق​ في الفترة الاخيرة، بسبب حديثها عن الإنتحار في ظلّ الحالة النفسية السيئة التي كانت تمر بها بعد أزمة فيديوهات الفاضحة مع المخرج المصري خالد يوسف، يبدو أن فاروق تخطت هذه المرحلة.

وجاء ذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي سعيدة وترقص على أغنية "رايحين نسهر" للفنان المصري ​محمد رمضان​، وذلك أثناء خضوعها لجلسة تصوير في الأردن.

وتلقت منى فاروق عددا من التعليقات الإيجابية على الفيديو، حيث أكد البعض في التعليقات أنها تجاوزت محنتها بعد تهديدها بالانتحار.

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