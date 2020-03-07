خاص "الفن"- موري حاتم يشعل الأجواء مع كينجي جيراك وقريباً مع باتريك برويل ولارا فابيان

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني ​موري حاتم​ حفلا الى جانب النجم الفرنسي ​كينجي جيراك​، وهو الفائز في الموسم الثالث من مسابقة الغناء "ذا فويس" الفرنسية، كجزء من فريق ميكا، في مسرح أوليمبيا في كندا.

وكشف موري في حديث خاص مع موقع "الفن"، أنه افتتح الحفل الخاص بكينجي، وكان الحفل مكتمل العدد، وقدّم بعض العروض التي لفتت الأنظار وأشعلت الأجواء بين الجمهور الكبير.

وأضاف موري: "تلقيت دعوات للمشاركة في حفلات موسيقية من بعض الفنانين العالميين، مثل ​باتريك برويل​، ​لارا فابيان​، ​إنريكو ماسياس​، وهذه هي مسؤلية كبيرة بالنسبة لي ولكني متحمس جداً".

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