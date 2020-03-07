تايلور سويفت تتبرع بهذا المبلغ الضخم لضحايا إعصار تينيسي

ميرنا وليد - بيروت - تبرّعت النجمة ​​​تايلور سويفت​ بمبلغ مليون دولار، لمساعدة ضحايا الأعاصير المدمرة، التي أودت بحياة 24 شخصاً في أجزاء من مدينة ناشفيل، ووسط ولاية تينيسي الأميركية.

وكشفت سويفت عن مساهمتها الخيرية في صندوق الإستجابة، لحالات الطوارئ في تينيسي الأوسط، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وشجعت متابعيها على فعل الشيء نفسه.

وكتبت سويفت: "ناشفيل هي منزلي وحقيقة أن الكثير من الناس فقدوا منازلهم، وأكثر من ذلك بكثير في وسط تينيسي أمر مدمر بالنسبة لي".

وعلى الرغم من أن سويفت لم تعلن عن حجم المبلغ، الذي تبرعت به، إلا أن المستشارة الإعلامية الخاصة بها، تري باين، أعلنت لـ"NBC News"، أن سويفت ​تبرّعت بمبلغ مليون دولار.

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