تراند اليوم : بالفيديو.. تعرف علي: حقيقة انفصال “شريف سلامة” و “داليا مصطفي”

تعرف على حقيقة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى، نكشف خلال السطور التالية حقيقة الأخبار المتداولة بشأن انفصال كلا من شريف وداليا، خاصة في ظل انتشار العديد من الشائعات التي تفيد بحدوث انفصال بين الزوجين،

ولكن الفنانة داليا مصطفى نفت هذه الشائعات بشكل قاطع خلال حلولها ضيفة على برنامج”معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي، الذي يتم عرضه عبر شاشة قناة CBC.

انتشر خلال الساعات الماضية، العديد من الشائعات حول طلاق الفنانة داليا مصطفى من زوجها النجم شريف سلامة، خاصة بعدما تم انتشار فيديو لزوجها مع احدى النجمات داخل الوسط الفني أثناء عودتهما سويا، وتم تداول الفيديو على أن فيديو مسرب لشريف سلامة زوج داليا مصطفى،

ومن ثم عقب انتشار هذا الفيديو بشكل كبير، تم إطلاق العديد من الشائعات بشأن انفصالها عن زوجها شريف سلامة.

داليا مصطفى تنفي طلاقتها

وأكدت الفنانة المصرية داليا مصطفى، أنها لم تنفصل عن زوجها النجم شريف سلامة، بالعكس علاقتهما الأسرية رائعة جدا، مغلفه بالحب والاحترام بينهما، موضحة أن السبب في انتشار هذه الشائعات وهو تدول فيديو مسرب لشريف وهو عائد من تصوير احدى أعماله الفنية التي يشارك فيها،

واثناء عودته من مع التصوير كان متواجد معه مجموعة من الزميلات من داخل الوسط الفني كانوا يغنون، ومشيرة إلي أنها شاهدت الفيديو ووجدته فيديو عادي جدا، لا يوجد به اي شئ يدعو للغضب او الإنزعاج ولكنه فيديو عادي جدا .

وتابع :” أن أكثر شيء أغضبها بشكل كبير، هو ناس كتير ارسلت لها الفيديو، معلقين فيديو مسرب لشريف سلامة وفي نهاية الأمر يطلع الفيديو عادي جدا مع زميلات وهم عائدون من موقع تصوير أحدي الأعمال الفنية ويقومون بالغناء”.

شريف سلامة يؤكد داليا مصطفى حياتي

رد الفنان شريف سلامة بشكل صارم وحاسم على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، قائلا:” داليا مصطفى حياتي كلها وهي مش بس زوجتي وام أولادي ولكنها زوجتي وأمي وصاحبتي وأختي وكل شيء في حياتي هو داليا مصطفى”.

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واوضح شريف سلامة، أنه دائما ما يكون صارم وجاد بشكل كبير في عمله، ويكون دائما حذر من التعامل مع الكثيرين من داخل الوسط الفني، لكونة لا يريد مشاكل لهذا يفضل دائما التركيز في عمله فقط، وتجنب الشائعات التي دائما ما تلاحق نجوم الوسط الفني، لهذا الأمر في أي عمل درامي،

أشرع في تصويرة أفضل أكون في حالة من العزلة تماما

أضاف سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” أسرار النجوم “المذاع علي”نجوم إف ام”، أن جاد في عمله ويتجنب الكثيرون في المجال حتى يتجنب مشاكل الفن ويبتعد عن الشائعات، قائلا: ” أنا مش بختلط بأشخاص في التصوير وبكون منعزل تماما تجنبا لانطلاق الشائعات

والمشاكل”مؤكدا أن اسعد لحظاته حياته هي سماع الموسيقي مع داليا مصطفى.