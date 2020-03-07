تراند اليوم : “زينة”: أنا بحب بلدي.. و محدش مديني فلوس عشان أقول ده

أعربت الفنانة زينة، عن سعادتها الغامرة بتكريمها من قبل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحالية التاسعة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد ثاني تكريم بالنسبة لها بمصر بعدما تم تكريمها خلال الفترة السابقة، في مهرجان الإسكندرية.

أشارت زينة، على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليا على بالأقصر، قائلة:”كنت تشعر بالحزن والضيق حينما يتم تكريمها في العديد من المهرجان خارج بلدها” مؤكدة أنها دائما ما تكون في انتظار تكريمها من بلدها لكونها هي المكان الوحيد الذي يعطيها دفعة قوية للأمام،

موضحة أنها تقول ذلك لأنها تحب بلدها مصر جدا، قائلة:” محدش مديني فلوس عشان أقول الكلام دة في حب مصر”.

وحضرت زينة أمس افتتاح مهرحان الأقصر للسينما الأفريقية، خلال دورته الحالية، تحت قيادة السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، كما حضر كلا من إلهام شاهين ومصطفى شعبان، وعمرو عبد الجليل، ورانيا فريد شوقي.

وعلى جانب آخر، تخوض زينة السباق الرمضاني المقبل 2020، بمسلسل “جمع سالم”، والذي يشاركها البطولة كلا من دلال عبد العزيز ومحمد شاهين ومحمد عادل ومالك قورة، وجاري ترشيح باقي الأبطال، تأليف محمد ناير، المخرجة أيمان حداد.

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زينة من المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسنما الأفريقية