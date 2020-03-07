تراند اليوم : بالفيديو.. تعرف علي موعد : عرض فيلم “fast and furious 9” في سينمات مصر

يحرص الجمهور العربي على متابعة الأعمال العالمية وعلى وجه الخصوص الأعمال التي تأتي من سينما هوليود، ومن هذه الأعمال الجزء التاسع من فيلم الإثارة والتشويق “Fast and Furios” والذي يحمل اسم “Hobbs and Shaw”، وحقق انتشارًا واسعًا على مستوى العالم، بعد طرحه يوم 28 من شهر فبراير الماضي.

ويأتي الجزء التاسع من الفيلم الأمريكي “Fast and Furious” بدوره على دور العرض السينمائي بمصر، فحددت الشركة المنتجة طرحه في مصر يوم الجمعة الموافق 22 مايو المقبل.

وحقق الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم نجاحًا كبيرًا فور طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حقق 5 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، وحتى الآن حقق نجاحًا كيبرًا حيث وصلت عدد مشاهداته إلى 32 مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”،

كما حققت السلسلة إيرادات عالية على مستوى العالم، حيث بلغت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكي.

شهد الجزء التاسع من “Fast and Furious” مجهود شاق، حيث تم تصويره على عدة مراحل استغرقت عام كامل، بين العاصمة البريطانية لندن، والعديد من المناطق المتفرقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

ويعد الجزء التاسع للفيلم جزءً لاستمرار نجاح السلسلة، التي استطاعت أن تجذب الجمهور وتكوين قاعدة جماهيرية خاصة به، تنتظر طرح كل جزء باشتياق بالغ، ويشارك في ذلك الجزء مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، ويعتبر هذا ثاني ظهور لها في عالم السينما بعد فيلم “Hustlers” مع جينفر لوبيز،

بالإضافة لمشاركة الفنان فان ديزل، سكوت أستوود، كورت راسل، تشارليز ثيرون، هيلين ميرين، دوين جونسون، جايسون ستاثام، ميشيل رودريجيز، والجزء التاسع من تأليف كريس مورجان، جاري سكوت طومسون، وإخراج ديفيد ليتش.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والساسبنس، حيث يعيش فين توري ديوم دوم توريتو حياة هادئة خارج الشبكة مع ليتي وابنه الصغير برايان، لكنهم يعلمون أن الخطر يكمن دائمًا في أفقهم الهادئ، ولكن سيجبر هذا التهديد دوم على مواجهة خطايا ماضيه إذا كان سينقذ من يحبهم أكثر،

ويتعاون طاقمه معًا لإيقاف مؤامرة تحطيم العالم يقودها القاتل الأكثر مهارة والسائق عالي الأداء الذي واجهوه على الإطلاق، ويصادف أيضًا تواجد رجل شقيق دوم المهجور ويسمى جاكوب.